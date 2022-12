Die Chemnitzer fanden nicht ganz so gut in die Partie, nach einigen Fehlwürfen und Ballverlusten lagen sie Mitte des Anfangsabschnitts mit sechs Punkten zurück (9:15). Nach einem Aufbäumen der Niners hin zum 16:16 zogen die Portugiesen wieder davon und gingen mit dem Sechs-Punkte-Polster in die erste Pause. Nach einem von beiden Seiten starken zweiten Abschnitt (27:27) änderte sich an diesem Defizit aus Sicht der Niners zunächst einmal nichts.