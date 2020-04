Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold Bildrechte: NINERS Chemnitz GmbH

"Wir haben in den letzten drei Wochen hart gearbeitet, so dass das aktuelle Geschäftsjahr abgesichert ist", sagte Geschäftsführer Steffen Herhold der "Freien Presse" (Dienstag). Entscheidend werde allerdings der Sommer, wenn der Dauerkartenverkauf für die Premieren-Saison in der BBL starten soll. Denn bisher ist ungeklärt, wann die Spielzeit beginnt und ob Zuschauer zugelassen werden. "Das ist die Zeit, wo die Solidarität unserer Fans und Unterstützer gefragt sein wird. Der Dauerkartenverkauf wird mit darüber entscheiden, wie wir eine sichere Finanzierung aufstellen können", sagte der 41-Jährige.