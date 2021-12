Die für Mittwochabend (22.12.2021) geplante Partie der Basketball Bundesliga zwischen den Chemnitz Niners und der BG Göttingen ist kurzfristig abgesagt worden. Die Sachsen verzeichneten nach einem Fall am Wochenende nun einen zweiten positiven Coronatest. Infolgedessen mussten sich insgesamt sechs Profis in Quarantäne begeben, Chemnitz beantragte daraufhin eine Verlegung des Spiels. Die BG Göttingen war bereits in Chemnitz angekommen und trat nun die Rückreise an. Ein neuer Spieltermin wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.