Die Niners Chemnitz sind am Montag (19.04.) beim 98:97 (45:48) gegen die Hamburg Towers nach einer dramatischen Schlussphase als Sieger vom Parkett gegangen. Es war der elfte Saisonsieg der Sachsen, die damit nicht nur die letzten Abstiegsängste begruben, sondern auch die Siegesserie der Hanseaten nach neun Siegen in Folge beendeten. Die Entscheidung zu Gunsten der Niners fiel in der letzten Sekunde, als Marcus Thornton einen Dreipunkterwurf aus der Bedrängnis heraus versenkte. Er beendete die Partie mit 23 Punkten. Bester Hamburger Werfer war Kameron Taylor (23 Punkte).