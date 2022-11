Nach der Pause schraubten die Sachsen dank mehrerer Dreierwürfe das Resultat in die Höhe und ließen ab dem Stand von 66:45 keine Zweifel mehr aufkommen, wer von den bislang punktgleichen Teams in die nächste Runde einziehen wird. Beim 83:56 zum Ende des dritten Viertels war die Entscheidung zugunsten der Niners gefallen, die in den letzten Minuten den klaren Vorsprung nur noch verwalteten.