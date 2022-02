An Selbstbewusstsein wird es den Niners nicht mangeln. Immerhin hatte man in den letzten Tagen mit Ludwigsburg und den Bayern zwei Topteams deutlich in die Schranken gewiesen. "Das ist ein guter Rückenwind. Final Four, wir freuen uns einfach drauf", so Jonas Richter. Und alle hoffen zudem, dass Trainer Rodrigo Pastore am Samstag wieder auf dem Parkett steht. Er fehlte gegen die Bayern wegen einer Erkältung.