Für den 21-Jährigen gilt bis auf Weiteres die Unschuldsvermutung. Wann mit einem Ergebnis der NADA gerechnet werden kann, ist völlig unklar. Die Untersuchung kann aber einige Wochen in Anspruch nehmen, teilte Matthias Pattloch, Pressesprecher der Niners, auf MDR-Anfrage mit. Bis dahin sind dem Verein die Hände gebunden. Auch über den Testbefund könne man im Detail nichts sagen. George befinde sich im Austausch mit seinem Agenten und seinem Rechtsbeistand.

Die Chemnitzer Basketballer sind erstmals von einem solchen Fall betroffen. Entsprechend groß war der Schock über die Nachricht, erklärte Pattloch. In einer Stellungnahme des Vereins hieß es: "Die Niners Chemnitz sprechen sich klar gegen jegliche Art von Doping aus und werden in Abhängigkeit vom weiteren Verlauf des NADA-Verfahrens ihre Schritte in Bezug auf den Spieler Jason George prüfen."