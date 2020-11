Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz hat auf die Verletzung von Filip Stanic reagiert und einen "verlorenen Sohn" nach Sachsen zurückgeholt. Joseph "Joe" Lawson spielt künftig wieder für den BBL-Aufsteiger.

Zwei-Monats-Vertrag - Verlängerung "nicht ausgeschlossen"

Wie Chemnitz am Montag (30.11.2020) mitteilte, erhält der 28-Jährige, der bereits zwischen 2016 und 2018 in Chemnitz auf Korbjagd ging, zunächst einen Vertrag für zwei Monate – eine längere Verpflichtung wird in der Pressemitteilung "unter gewissen finanziellen wie sportlichen Bedingungen jedoch nicht ausgeschlossen".



Zwei Monate - so lange fällt vermutlich Niners-Hüne Stanic aus. Der Center zog sich zuletzt einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zu. Trotz der Kürze der Vertragslaufzeit freut sich Niners-Cheftrainer Rodrigo Pastore über die Verstärkung durch Lawson: "Es ist großartig, Joe zurück im Team zu haben. Seit seiner ersten Zeit bei uns blieben wir stets in Kontakt und sind sehr glücklich, dass er jetzt verfügbar war, wo wir dringend Ersatz brauchten", wird Pastore zitiert.

Von Chemnitz in die BBL und nach Mexiko

Der US-Amerikaner Lawson ist Power Forward, kann aber auch als Center spielen. Zwischen 2016 und 2018 kam der 2,01-Meter-Athlet in Chemnitz auf 67 Einsätze und insgesamt 964 Punkte, was ihm bis heute Platz acht der ewigen Niners-Topscorerliste einbrachte. Nach seiner Zeit beim damaligen ProA-Team Chemnitz spielte er in Crailsheim und Braunschweig zwei Jahre in der Basketball-Bundesliga. Nach Abbruch der Saison 2019/20 kehrte er in die USA zurück und heuerte im August beim mexikanischen Erstligisten Soles Mexicali an.

Einsatz bereits in dieser Woche?

Ob Lawson bereits am Freitag (4.12.2020) in Oldenburg oder am Sonntag (6.12.2020) in Frankfurt/Main zum Einsatz kommt, ist noch unklar. Vor seinem ersten Spiel muss er noch alle medizinischen Tests absolvieren und zweimal negativ auf das Corona-Virus getestet werden.