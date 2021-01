Die Niners waren von Beginn an unterlegen (4:16/6.). Ein Grund für den Fehlstart: Im ersten Abschnitt leistete sich Chemnitz elf Ballverluste, die mit Punkten bestraft wurden. So stand es nach dem ersten Viertel 8:23 aus Sicht der Niners. Bis zur Halbzeit wuchs der Rückstand auf 23 Zähler an. Auch nach der Pause war Chemnitz mit der aggressiven Spielweise der Gastgeber überfordert, sodass der Rückstand phasenweise 40 Punkte betrug.