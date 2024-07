Yebo, der erst mit 16 Jahren mitr dem Basketball angefangen hatte, schaffte in Chemnitz den Durchbruch und hatte großen Anteil am Triumph im Europe Cup in diesem Jahr. In der Basketball Bundesliga (BBL) stießen die Niners und Yebo bis ins Halbfinale vor, scheiterten dort aber an Alba Berlin. Der 28-Jährige steuerte dazu 15,7 Punkte und fünf Rebounds pro Spiel dazu.