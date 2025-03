Der verlorene Sohn kehrt zurück: Ein halbes Jahr nach seinem Abgang zu Bayern München geht Power Forward Kevin Yebo ab sofort wieder für die Niners Chemnitz auf Korbjagd. Das wurde am Freitagabend (7. März) nun auch offiziell bekannt. Der 2,07-Meter-Mann hatte bereits am Donnerstag wieder mit der Mannschaft trainiert und bestreitet sein Comeback an diesem Samstag beim Auswärtsspiel in Göttingen.