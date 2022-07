Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz vermeldet den dritten Neuzugang für die kommende Spielzeit. Am Freitag (15. Juli) gaben die Sachsen die Verpflichtung von Kilian Binapfl bekannt. Der 22-Jährige kommt vom Bundesliga-Absteiger Gießen nach Chemnitz und unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Binapfl hatte Niners-Trainer Rodrigo Pastore im Probetraining überzeugt.

Coach Pastore betonte: "Kilian hat sich in den letzten Wochen über das Probetraining bei uns empfohlen. Dort zeigte er sich talentiert, arbeitswillig und bodenständig. Wir werden ihm die Zeit geben, sich bei uns zu verbessern und in der BBL richtig anzukommen."

Neuzugang Binapfl selbst hält große Stücke auf seinen neuen Trainer: "Es ist für mich eine große Chance unter Coach Pastore zu spielen, weil er in den letzten Jahren fast alle seiner Spieler besser gemacht hat. Außerdem kann ich es nicht erwarten, endlich einmal vor Fans in Chemnitz aufzulaufen. Die Stimmung in der Messe war schon im TV beeindruckend und Nelson Weidemann, mit dem ich früher zusammen bei Bayern München spielte, hat vom Niners-Anhang regelrecht geschwärmt."