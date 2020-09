Die Niners Chemnitz haben einen weiteren Neuzugang präsentiert. Wie der Verein am Dienstag (01.09.2020) mitteilte, wird der 23-jährige Kanadier Isiaha Mike in der kommenden Saison für den sächsischen Bundesliga-Vertreter auflaufen. Mike wechselt von der Southern Methodist University aus der höchsten US-amerikanischen College-Liga NCAA-1 zum Aufsteiger. Mit der Verpflichtung des 2,03 Meter großen Flügelspielers sind die Personalplanungen bei den Sachsen abgeschlossen.

"Isiaha bringt alles mit, was wir uns für die Flügelposition gewünscht haben. Er kann von außen werfen, aber auch den Korb attackieren, viele verschiedene Spielertypen verteidigen, ist ein starker Rebounder, harter Arbeiter und er koordiniert seine Mitspieler klug auf beiden Seiten des Feldes", sagt Niners-Cheftrainer Rodrigo Pastore über seinen Neuzugang.

Für Mike ist Chemnitz die erste Station in Europa. "Ich hatte das Gefühl, jetzt sei der richtige Zeitpunkt, in den Profibereich zu wechseln, um mich als Spieler und als Mensch weiterzuentwickeln", so der Neuzugang. Die BBL sei für ihn eine sehr reizvolle wie leistungsstarke Liga und eine große Herausforderung. "Aber wir haben ein äußerst talentiertes Team und ich traue uns zu, um mehr als nur gegen den Abstieg spielen zu können", gibt Mike das Saisonziel vor.