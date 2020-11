Basketball | Bundesliga Niners-Kapitän Ziegenhagen kritisiert Umgang mit Coronafällen

Kapitän Malte Ziegenhagen von Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz hat den unterschiedlichen Umgang mit Coronafällen in den Mannschaftssportarten kritisiert. "Was ich nicht verstehe: Wie macht der Fußball das? Bei Fußball-Bundesligisten wird der positiv Getestete isoliert und der Betrieb läuft weiter. Meine Teamkollegen wurden nach einem neuen Fall wieder komplett zurück in die Quarantäne geschickt", wird Ziegenhagen am Freitag (13.11.2020) in der "Freien Presse" zitiert.