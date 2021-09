"Halle fast ausgelastet - der absolute Hammer"

In der neuen BBL-Saison, die am Samstag für die Chemnitzer mit einem Heimspiel gegen Oldenburg beginnt, könnte die Aufstiegsfeier endlich nachgeholt werden. "Da viele geimpft sind und die Liga da sehr konsequent ist, gehen wir einen Weg in die Normalität", freut sich Ziegenhagen. Zum Saisonauftakt dürfen gleich mehr als 4.000 Fans in die Chemnitzer Messehalle. "Die Halle ist fast ausgelastet, das ist der absolute Hammer. Der sechste Mann hat im vergangenen Jahr auf jeden Fall gefehlt", so der Chemnitzer Leistungsträger.

Niners wollen in die Playoffs

An die Fans denkt Ziegenhagen auch, wenn er die Saisonziele formuliert: "Das Wichtigste ist, die Fans stolz zu machen", verrät die Niners-Identifikationsfigur. Was heißt das sportlich? "Wir haben uns vorgenommen, in der Liga zu bleiben. Darüber hinaus wollen wir in diesem Jahr unter den Top-8-Mannschaften landen und bei den Playoffs mitspielen."



Den Kader für diese Ziele, davon ist Ziegenhagen überzeugt, haben die Chemnitzer.: "Wir haben einen Kern aus dem letzten Jahr. Es ist unheimlich wichtig, etablierte Spieler zu haben. Was dazu kommt ist die Erfahrung der Spieler, die wir neu geholt haben. Die haben alle schon in der Liga gespielt, in Oldenburg, bei Alba Berlin oder auch Bamberg, also bei Top-Klubs der Liga." Ziegenhagen: "Wollen in die Top 8" Bildrechte: imago images/Picture Point

Auswärtspartie bei Alba am 5. Dezember

Anfang Dezember steht mit dem neuen Team dann auch das sagenumwobene Gastspiel bei Alba Berlin an. "Vor einem Jahr war die Rede, dass 3.000 bis 5.000 Chemnitzer Fans in Berlin den Aufstieg feiern. Das ist leider flachgefallen. Ich hoffe auf einen Nachholtermin." Anders als vor einem Jahr, als sich die Chemnitzer in der neuen Liga noch zurechtfinden mussten, reisen die 99ers nun auch mit gehobenen Ansprüchen nach Berlin: "Ich hoffe, dass wir nicht nur ein tolles Erlebnis mit den Fans feiern. Wir wollen Alba auch Punkte abnehmen." Für Ziegenhagen würden dann gleich zwei Wünsche auf einmal wahr werden.