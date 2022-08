Der Deutsche Meister ALBA BERLIN eröffnet die Basketball-Saison am 28. September mit einem Heimspiel gegen die Veolia Towers Hamburg. Das geht aus dem Spielplan, der am Freitag veröffentlicht wurde, hervor.

Für SYNTAINICS MBC und die NINERS aus Chemnitz beginnt die Saison mit Auswärtsspielen. Der MBC startet am 1. Oktober um 15 Uhr gegen Veolia Towers Hamburg, die Niners einen Tag später bei BG Göttingen (15 Uhr). Die "Wölfe" müssen bis zum 22. Oktober auf ihren ersten Auftritt im Wolfsbau warten, weil das ursprünglich für den 2. Spieltag am 3. Oktober geplante Heimspiel gegen Bonn wegen der Champions-League-Teilnahme der Telekom Baskets auf ein noch unbestimmtes Datum verlegt wurde.

Das mitteldeutsche Derby steigt am 29. Oktober. Ab 20:30 Uhr empfangen die Niners den MBC. Wer nicht bis zum Bundesliga-Duell warten will, kann das Duell der Beiden schon am 13. September verfolgen. Dann steigt der Test ab 20:30 Uhr in der früheren Heimstätte der Niners, der Richard-Hartmann-Halle.