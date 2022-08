Die Chemnitzer Bundesligabasketballer treiben ihre Kaderplanungen für die neue Saison weiter voran. Am Montag (08.08.2022) präsentierte der Bundesligist seinen nächsten Neuzugang.

In der Tat: Velicka absolvierte bereits 200 Pflichtspiele im Männerbereich und ging in den ersten Ligen Italiens, Deutschlands, Frankreichs und Litauens auf Korbjagd. Bei seinem letzten Klub gelangen ihm durchschnittlich zehn Punkte.

"Arnas ist ein ausgesprochen smarter Spieler, der für seine Teamkameraden, aber auch für sich selbst kreieren kann. Zudem passt er mit seiner Größe perfekt in unser System", sagte Pastore über den 1.95 Meter großen und 90 Kilogramm schweren Neuzugang.

Der Litauer entdeckte seine Leidenschaft zum Basketball früh. Sein Talent war unverkennbar. Mit 16 debütierte er im Männerteam. Seine Leistungen weckten das Interesse großer Klub. Velicka schloss sich dem FC Barcelona an und spielte im Nachwuchs auf höchstem Niveau. Der ganz große Durchbruch gelang ihm aber nicht.

Der Wechsel zum estnischen Topteam Tartu Ulikool erwies sich 2018 als perfekter Karriereschritt. Als drittbester Scorer (19 Punkte pro Spiel) machte Velicka Werbung in eigener Sache. Nach einer Zeit in Frankreich spielte er ab Februar 2021 in der Bundesliga für die Löwen Braunschweig. Sein stärkstes Spiel machte er ausgerechnet gegen Chemnitz. Kein Wunder, dass die Niners ihn fortan auf dem Zettel hatten.