Nächster Neuzugang bei den Niners Chemnitz. Wie der Basketball-Bundesligist am Mittwoch (3. Juli 2024) mitteilte, wechselt der finnische Nationalspieler Olivier Nkamhoua nach Sachsen. Der 24-Jährige spielte bislang an den Universitäten von Michigan sowie Tennessee in der höchsten amerikanischen College-Liga. Dort bestritt er zwischen 2019 und 2024 insgesamt 138 Pflichtspiele.