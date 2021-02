Die Basketballer der Niners Chemnitz bekommen noch einmal Verstärkung auf der Centerposition. Wie der sächsische Bundesligist am Dienstagabend mitteilte, verpflichteten die Niners den US-Amerikaner Johnathan Williams. Der 25-Jährige kommt vom türkischen Erstligisten und Champions-League-Teilnehmer Galatasaray Istanbul. Zudem kann Williams auf 39 Einsätze in der nordamerikanischen Profiliga NBA für die Los Angeles Lakers und die Washington Wizards zurückblicken.

2,06-Meter- und 104-Kilogramm-Mann Williams kommt aus vollem Training, sein letzter Einsatz für Galatasaray liegt etwa zwei Wochen zurück. Pastore sagt zu seinem Neuzugang zudem: "John ist sprunggewaltig, kann weit über Ringniveau abschließen und hat mit seinen langen Armen in der Defensive wie auch im Reboundduell eine große Präsenz. Außerdem ist er sehr mobil und hat durchaus ein gutes Auge für seine Mitspieler."

Ob Williams, der bereits seit Montag (22.02.2021) in Chemnitz ist, am Samstag (27.02.2021) in Göttingen zum Einsatz kommen kann, entscheidet laut Niners-Pressemitteilung das örtliche Gesundheitsamt. Der Spieler werde derzeit noch medizinisch untersucht und täglich auf das Corona-Virus untersucht.