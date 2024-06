Dessen Leistungen in den letzten drei Spielzeiten in insgesamt 106 Pflichtspielen hätten ihn zu einem "der interessantesten jungen deutschen Spieler" gemacht. Der 2,01 Meter große Tischler, der im Februar schon einmal im vorläufigen Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft stand, brachte es in der vergangenen Saison auf durchschnittlich 8,5 Punkte und 4,2 Rebounds und war mit seiner Defensivstärke fester Bestandteil in der Anfangsformation der Braunschweiger.