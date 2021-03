Die Niners kämpften sich wieder heran und gingen im dritten Viertel nach einem Korbleger von King kurzzeitig sogar in Führung (45:44/22.). Anschließend übernahm Oldenburg aber wieder die Spielkontrolle. Vor allem gegen Center und Top-Scorer Rasid Mahalbasic fanden die Niners in der Defensive keine Mittel, so dass die Gäste anfangs des vierten Viertels mit 66:55 (31.) vorn lagen. Doch wie schon so oft in dieser Saison zeigte der Aufsteiger auch diesmal Comeback-Qualitäten und rettete sich in die Verlängerung, in der die Gäste dann etwas cleverer agierten. Die Vorentscheidung fiel durch einen Dreier zum 95:92 und einem absichtlichen Foul der Niners nach Videobeweis.