Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz schnuppert in der kommenden Saison Champions-League-Luft. Sachsens beste Korbjäger sind erstmals in ihrer Vereinsgeschichte international aktiv und nehmen an der dreistufigen Qualifikation zur Basketball-Champions-League teil.

Das teilte der Verein am Freitag (24.06.2022) mit. Die Auslosung findet am 07. Juli (11:00 Uhr) statt. Die Qualifikationsspiele finden dann vom 21. bis 25. September statt. Chemnitz steigt höchstwahrscheinlich bereits in der ersten Runde ein und muss demzufolge drei Siege erringen, um sich einen Platz im 32er-Feld zu sichern. Nur vier Klubs erhalten am Ende einen Startplatz.