Mit 20 Zählern auf dem Konto haben die Sachsen nach der 17. Saisonniederlage weiterhin acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Die Niners, die auf ihren angeschlagenen Center Filip Stanic verzichten mussten, konnten nur in der Anfangsphase mithalten. Nach eigener 12:9-Führung (6.) häufte sich beim Pastore-Team die Fehlerquote deutlich. Vechta kam vor allem durch Sosa immer wieder zu erfolgreichen Dreipunkt-Würfen und ging mit einer 21:15-Führung in die erste Viertelpause. Auch im zweiten Spielabschnitt unterliefen den Chemnitzern im Angriff mehrere Ballverluste, so dass die Niedersachsen ihren Vorsprung weiter ausbauen konnten. Nach dem Seitenwechsel wuchs der Rückstand der Niners auf 19 Punkte an. Als die Chemnitzer im Schlussviertel durch eine Punkteserie von Jan Niklas Wimberg auf 53:62 (32 ) verkürzen konnten, keimte bei den Gästen wieder Hoffnung auf. Vechta zog anschließend aber wieder davon und feierte am Ende einen verdienten Sieg. Im Abstiegskampf kann Rasta wieder Hoffnung schöpfen. Der MBC aus Weißenfels auf dem ersten Nichtabstiegsplatz hat noch sechs Punkte Vorsprung, aber auch eine Partie mehr.