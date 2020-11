Vorfreude, Respekt und Sorgen - fünf Tage vor dem historischen ersten Basketball-Bundesliga-Spiel für Aufsteiger Niners Chemnitz blicken die Sachsen mit gemischten Gefühlen auf den Saisonstart am Samstag (7.11.2020) in Crailsheim.

Mannschaft trainiert nach Quarantäne wieder

Logo Niners Chemnitz Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In Sachen Gesundheit und Finanzen konnte Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold am Montag (2.11.2020) im SpiO-Talk Positives vermelden. So gehe es den zwei mit dem Corona-Virus infizierten Spielern sowie den beiden Betreuern gut. "Gottseidank sind unsere bestätigten Fälle symptomfrei". Zudem habe der Rest des Teams die häusliche Quarantäne verlassen können. "Die Mannschaft trainiert seit gestern wieder."

Striktes Programm - trotzdem Corona-Fälle in der BBL

Für die am kommenden Wochenende (6. bis 8. November) beginnende BBL-Saison haben sich Liga und Vereine ein strenges Programm verordnet: Seit September werden Spieler und Betreuer zweimal wöchentlich auf Corona getestet. Nur, wer zwei negative Tests in Folge vorweisen kann, darf aufs das Parkett. Von zwölf vor der Saison definierten Stammspielern muss ein Team mit mindestens acht spielberechtigten Korbjägern auflaufen, bevor die Startsirene ertönt. So durchdacht die Planung ist, die in der Gesamtbevölkerung steigenden Corona-Infektionszahlen wirken auch auf die BBL zurück: So wurden in den vergangenen Wochen immer wieder Testspiele oder Partien der BBL-Pokal-Vorrunde abgesagt.

Herhold: "Wirtschaftliche Stabilität unklar"

"Wir wissen bis zum Spieltag nicht, ob wir spielen können", erklärt Herhold: "Ein weiteres Problem ist: In diesen Pandemiezeiten ist die wirtschaftliche Stabilität unklar. Das ist wie Fahren im Nebel bei 200 Stundenkilometern."

Finanziell notwendig: Mindestens die Hälfte der Spiele vor Fans

Grundsätzlich positiv: Der Aufsteiger steht wirtschaftlich stabil da. Der Verein habe den Großteil seiner 140 Sponsoren halten und sogar ein paar Neue hinzugewinnen können. "Das ist unsere Haupteinnahmequelle." Mit der staatlichen Corona-Hilfe könne zudem ein Teil der fehlenden Zuschauereinnahmen gedeckelt werden. Aber: "Mein Bauchgefühl sagt: Wenn wir mehr als 50 Prozent der Hauptrundenspiele ohne Zuschauer austragen müssen, wird es eine bedrohliche Lage."

Sorge vor "Funkenflugeffekt"

Zudem befürchtet der Niners-Geschäftsführer einen sogenannten "Funkenflugeffekt". „Die Sponsoreneinnahmen sind unsere größten Einnahmen - die sind aber nicht losgelöst von den Zuschauern. Ein gewisses Maß an Geisterspielen können wir uns leisten. Wichtig ist den Funkenflug auf die Sponsoren zu verhindern.“ Auf eine Rückkehr der Fans hofft Herhold bis spätestens Januar.

Klassenerhalt als großes Ziel

Sportlich sieht der 42-jährige Diplom-Kaufmann die Niners "gut gerüstet" für die BBL-Premierensaison. "In der 2. Liga waren wir ein Spitzenteam. Jetzt sind wir ein kleiner Fisch in einem großen Teich. Wir spielen gegen Teams, die um Welten besser aufgestellt sind. Wir wollen den David-gegen-Goliath-Gedanken für uns nutzen." Klares Ziel sei nach wie vor der Klassenerhalt. "Ich habe aus der Mannschaft gehört, dass sie sich höhere Ziele setzt. Aber wir wollen mit kleinen Zielen in die Saison gehen."



Und nachdem es mit den Fans keine Aufstiegsfeier gab und die BBL-Premiere ebenfalls ohne Zuschauer über die Bühne geht - vielleicht kann ja im Frühjahr der Liga-Verbleib rauschend und mit den Anhängern gefeiert werden. Das wäre dann die nächste richtig gute Nachricht für den sächsischen Aufsteiger.