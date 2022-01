Die Spielabsage dürfte man in Chemnitz mit gemischten Gefühlen zur Kenntnis genommen haben. Die Niners sind auf dem besten Weg, als erstes Team aus Ostdeutschland einen Playoff-Platz zu erreichen. Nach der überraschenden Aufstiegssaison im vergangenen Jahr, legt Chemnitz mit konstant guten Leistungen in diesem Jahr noch eine Schippe drauf. Nicht zuletzt der Sieg gegen den FC Bayern München am vergangenen Sonntag (09.01.) hat das eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die Hoffnung in Chemnitz ist nun, dass längere spielfreie Phasen die Mannschaft nicht außer Tritt bringen.