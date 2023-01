Chemnitz hat in Gruppe I nun noch drei Auswärtsspiele vor der Brust. In zwei Wochen geht es zum Topfavoriten Cholet nach Frankreich, anschließend wartet noch der FC Porto (31. Januar) sowie das Rückspiel in Craiova (8. Februar). Die nächste BBL-Partie steht am übernächsten Mittwoch (18. Januar) bei Aufsteiger Rostock Seawolves an.