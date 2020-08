Niners-Chefcoach Rodrigo Pastore. Bildrechte: imago/Karina Hessland

"Er hat schon am College geglänzt und wusste auch in seiner ersten Saison als Profi zu überzeugen", sagte Niners-Chefcoach Rodrigo Pastore und führte weiter aus: "Natürlich wird sich Shannon zunächst an den europäischen Basketballstil gewöhnen müssen, aber er bringt riesiges Potenzial mit. Er ist unglaublich schnell und athletisch, kann sowohl mit dem Ball in der Hand als auch abseits agieren und mehrere Positionen verteidigen."



Mit Bogues umfasst der Chemnitzer Profikader nun zwölf Akteure. Bis zum offiziellen Auftakt der Saisonvorbereitung Anfang September soll noch ein talentierter Spieler für die große Flügelposition hinzukommen. "Damit wäre das Team dann komplett und wir hoffen, daraus eine schlagkräftige Einheit formen zu können", sagte Pastore.