Das für Sonntag (20.03.2022) geplante Gastspiel der Niners Chemnitz in der Basketball-Bundesliga bei den Merlins Crailsheim muss verschoben werden. Grund sind zu viele Corona-Fälle bei den Baden-Württembergern.

Wie das Team aus Schwäbisch Hall am Freitag bekannt gab, musste eine Verlegung der Partie beantragt werden, weil bei den Merlins keine acht Stammspieler mehr einsatzfähig gewesen sind. Die Liga habe den Antrag genehmigt. Über eine Neuansetzung werde noch informiert. Auch das anschließende Spiel bei Brose Bamberg, das am Mittwoch stattfinden sollte, wird verlegt.

Bei den Niners wächst die Anzahl der aus Corona-Gründen nachzuholenden Spiele damit auf drei an. Crailsheim war bereits vor der erneuten Absage vier Spiele in Rückstand. So musste zuletzt auch das für Anfang März geplante Spiel gegen den Syntainics MBC aus Weißenfels verschoben werden.