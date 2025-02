Die Chemnitz Niners vermelden einen überraschenden Spielertausch. Der erst vor einer Woche verpflichtete Khyri Thomas ist aus familiären Gründen und ohne ein Spiel für den sächsischen Basketball-Bundesligisten absolviert zu haben, in die USA zurückgekehrt, teilten die Niners am Mittwoch (5. Februar 2025) mit. Da die Chemnitzer Thomas noch nicht offiziell gemeldet hatten, konnte sofort ein Ersatz vorerst bis Saisonende verpflichtet werden: Jacob Gilyard.

Der 26-jährige Amerikaner ist mit einer Körpergröße von nur 1,75 Meter der kleinste Spieler, der jemals für die Niners aktiv war. Dafür ist er für seine Spielmacherqualitäten und schnellen Hände bekannt. In den vergangenen zweieinhalb Jahren bestritt der Point Guard 422 Spiele in der höchsten Basketball-Liga NBA und parallel 89 Partien in der G-League.