Anfang Juli gab es bereits eine richtungsweisende und wohl wichtigste Personalie. So verlängerte Erfolgstrainer Rodrigo Pastore seinen Vertrag vorzeitig bis 2024. Der Argentinier hatte die Chemnitzer in der Saison 2015/16 in der 2. Bundesliga übernommen. Nach zwei knapp verpassten Aufstiegen wurde in der durch Corona abgebrochenen Saison 2019/20 (Tabellenführer mit 25 Siegen und zwei Niederlagen) der Sprung in die BBL endlich perfekt gemacht. Pastore erhielt damals die Auszeichnung "Bester Trainer der ProA-Saison". In der Beletage des deutschen Basketballs verbuchten die Niners am 18. Dezember 2020 den ersten Sieg in der Vereinsgeschichte (95:83 gegen Gießen). Mit insgesamt zwölf Siegen landete der Aufsteiger am Ende auf dem 14. Tabellenplatz.

Niners-Headcoach Rodrigo Pastore Bildrechte: imago images/Hübner