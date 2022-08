Wer die Mannschaft in Chemnitz live erleben möchte, hat die Chance beim Testspiel gegen den MBC am 13. September. Dann wird ab 20:30 Uhr in der früheren Heimstätte, der Richard-Hartmann-Halle, gespielt. Wer die Niners schon vorher live sehen möchte, hat dazu beim Vorbereitungsturnier in Bayreuth sowie bei den Testpartien in Bamberg und München Gelegenheit. Dagegen werden die ersten Vorbereitungsspiele gegen die tschechischen Kontrahenten aus Usti nad Labem und Pardubice nicht öffentlich ausgetragen.

26. August, 18:00 Uhr: Niners Chemnitz vs. BK Sluneta Usti nad Labem

28. August, 18:00 Uhr: Niners Chemnitz vs. BK Jip Pardubice

3. September, 20:00 Uhr: Niners Chemnitz vs. Brose Bamberg in Bayreuth

4. September, 14.30 oder 17:00 Uhr: Platzierungsspiel vs. Bayreuth oder Hamburg in Bayreuth

7. September, 18:00 Uhr: Brose Bamberg vs. Niners Chemnitz

10. September, 18:00 Uhr: FC Bayern München vs. Niners Chemnitz

15. September, 20:30 Uhr: Niners Chemnitz vs. Syntainics MBC in der Richard-Hartmann-Halle