Am Donnerstag starten die Niners Chemnitz ins Abenteuer Europa-Cup. Nicht in der Champions League, die hatte man in der Qualifikation knapp verpasst, sondern im sportlich nicht ganz so hochwertigen Europe Cup. "Wir hätten gern Champions League gespielt, das wäre auch attraktiver. Es ist dennoch eine große Herausforderung. Wir wollen uns permanent in diesen Regionen aufhalten und werden diesen Wettbewerb nicht unterschätzen", erklärte Geschäftsführer Steffen Herhold im Talk von "Sport im Osten". Die Niners Chemnitz starten in den Europa-Cup. Bildrechte: IMAGO / Eibner

Niners wollen in die nächste Runde

Zum Auftakt geht es nicht gegen ein internationales Team, sondern gegen Basketball-Bundesligist Brose Bamberg, die ebenfalls in der Qualifikation zur Champions League gescheitert waren. "Das klingt nicht so nach Europacup, wir kennen die Duelle aus der Liga. In diesem Wettbewerb ist es in der Gruppenphase möglich, dass zwei Teams aus einem Land in einer Gruppe landen." Zudem geht es gegen Golden Eagle Ylli aus dem Kosovo und das israelische Team Hapoel Nofar Galil Elion. Die beiden Gruppenersten erreichen die nächste Runde. Das ist das erklärte Ziel der Niners. "Bamberg und wir sind die Favoriten. Wir sind gespannt und neugierig, es ist komplettes Neuland. Wir hoffen auf einen guten Auftakt." Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold sieht das Team gut aufgestellt, trotz Doppelbelastung. Bildrechte: imago images/Alexander Trienitz

Jonas Richter: Keine Angst vor Doppelbelastung

Anders als in der Champions League erhalten die Teams keine Antrittsprämie, ist mit einem großen finanziellen Plus nicht zu rechnen. Ein finanzielles Risiko geben es laut Herhold aber nicht. Nur die Planungen seien anspruchsvoll, sagte er mit Blick auf die Flugreisen nach Kosovo und Israel. Angst vor der Doppelbelastung hat auch Flügelspieler Jonas Richter nicht. "Wir wollen uns bestens präsentieren. Es ist natürlich eine neue Situation mit der Doppelbelastung, mit z.T. zwei, drei Spiele in der Woche. Wir müssen da einen guten Rhythmus finden, trotzdem mit Energie zu spielen." Vorfreude ist groß bei Jonas Richter. Bildrechte: IMAGO / Alexander Trienitz

Suche nach Ersatz für Matt Mooney

Schon mit Blick auf die vielen Spiele haben die Niners den Kader zusammengestellt. "Wir haben viele junge Spieler, die Kraft haben und nur kurze Regeneration brauchen. Und die auch viel spielen wollen. Darum sehe ich uns gut aufgestellt", so Herhold. Shooting Guard Matt Mooney hat sich dagegen mit den Niners auf eine Vertragsauflösung geeinigt. "Er war mit Fokus Champions League hier angetreten. Dann ist es besser, wenn man sich vorher trennt. Wir haben eine lange Saison vor uns." An einem Ersatz arbeite man mit Hochdruck. Es müsse aber passen.