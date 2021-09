Für die Niners Chemnitz beginnt am Sonnabend (25. September) der Ernst des Bundesliga-Alltags. Gegen die Baskets Oldenburg werden für die Sachsen etliche neue Spieler auf Korbjagd gehen, und auch an der Spitze des Traditionsklubs hat sich etwas getan. Wie der Verein am Dienstag bekanntgab, ist Sven Böttger einstimmig als neuer Präsident gewählt worden.