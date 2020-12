Kurz vor dem Jahresende steht für die mitteldeutschen Basketball-Fans noch ein Kracher an. Am Mittwoch (30.12.2020) treffen sich die Niners Chemnitz und der Syntainics MBC aus Weißenfels zur Premiere in der BBL: Noch nie standen sich beide Klubs in der deutschen Eliteliga gegenüber.

Niners-Spieler Richter: "Siege haben Stimmung verändert"

Beide Teams gehen in das prestigeträchtige Duell mit einigem Selbstvertrauen. Gastgeber Chemnitz konnte zuletzt zwei von drei Spielen gewinnen und feierte dabei am Sonntag (27.12.2020) bei den Hamburg Towers eine große Überraschung. "Die mentale Verfassung ist echt gut. Die beiden Siege haben die Stimmung im Team verändert", verriet Niners-Power-Forward Jonas Richter am Tag vor dem Spiel im "SpiO"-Talk. Bildrechte: imago images/Hartmut Bösener

"Wölfe" jagen den Vereinsrekord

Der MBC aus Weißenfels ist sogar seit vier Spielen ungeschlagen. "Wir verfolgen weiterhin unseren Weg und wollen einen guten Abschluss in diesem für uns bisher so positiven Monat Dezember schaffen", erhofft sich MBC-Headcoach Silvano Poropat. Mit einem Sieg in Chemnitz könnten die Weißenfelser "Wölfe" den mehr als sechs Jahre alten Vereinsrekord von fünf Siegen in Serie einstellen.

Acht Pflichtspiele - sieben MBC-Siege

Aufsteiger Niners geht als Außenseiter in die Partie. Auch die Statistik spricht gegen die Sachsen: In bisher acht Pflichtspielen zwischen Chemnitz und Weißenfels in der 2. Liga gingen die Weißenfelser siebenmal als Sieger vom Parkett. Das bisher letzte Duell – ein Testspiel Ende September – gewannen aber die Niners. Und mit 93:74 in der Stadthalle Weißenfels sogar deutlich.

Chemnitz setzt auf verbesserte Defense

Niners-Coach Pastore (2.v.r.) setzt auf stärkere Defensive. Bildrechte: imago images/isslerimages Damit am Mittwoch der nächste Sieg folgt, wollen die Chemnitzer um Jonas Richter vor allem defensiv überzeugen. Denn, so Richter, der Schlüssel zum Erfolg sei die Defense. "Wir haben in vielen Spielen zu viele Punkte zugelassen. Daher haben wir uns verständigt, dass wir defensiv besser arbeiten müssen. Wenn einer von seinem Gegenspieler geschlagen wird, dann müssen wir rotieren und uns helfen. Das ist eine mentale Sache. Wenn wir das wie im letzten Spiel hinbekommen, dass einer für den anderen kämpft, wird der MBC große Schwierigkeiten bekommen."

"Rausgehen und hungrig bleiben"

MBC-Coach Poroppat: "Umkämpfte Partie." Bildrechte: imago images/Eibner Niners-Coach Rodrigo Pastore stellt sein Team dabei wie bei Playoff-Spielen ein. "Er hat gesagt, dass ist jetzt Playoff-Game 7. Wir müssen jedes Spiel nehmen wie ein Playoff-Spiel, rausgehen und hungrig bleiben", gibt Richter einen Einblick in die taktische Ansprache seines Headchoaches. "Wölfe"-Trainer Poropat ist jedenfalls gewarnt: "Wir machen uns auf eine sehr umkämpfte Partie gefasst", verrät der MBC-Headcoach.