Der Chemnitzer Spielmacher wurde in der zwölften Minute auf dem Weg zum gegnerischen Korb vom Ludwigsburger Justin Simon kompromisslos gestoppt. Die Schiedsrichter hatten diese Attacke jedoch nicht als ein Foulspiel eingestuft. Weidemann spielt seit dieser Saison in Chemnitz. Er wurde für zwei Jahre von Ligakonkurrent FC Bayern München ausgeliehen. In den bisher sieben BBL-Partien für die Niners lieferte der 22-Jährige durchschnittlich 7,7 Punkte, zwei Rebounds und zwei Assists ab.