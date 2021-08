Den Niners Chemnitz ist ein überraschender Transfer geglückt. Am Sonntag (15. Mai) gab der Basketball-Bundesligist die Verpflichtung von Frantz Massenat bekannt. Der 29-jährige US-Amerikaner unterschrieb einen Einjahresvertrag und wechselt vom spanischen Erstligisten Baskonia Vitoria nach Sachsen.

"Er war über den ganzen Sommer hinweg unser absoluter Wunschkandidat und ich bin sehr glücklich, dass wir uns nach langen, intensiven Bemühungen einigen konnten", erklärte Niners-Headcoach Rodrigo Pastore in einer Vereinsmitteilung. Der 1.93 Meter große sowie 87 Kilogramm schwere Shooting Guard spielte zuvor bereits beim Mitteldeutschen BC. Nach zwei Jahren (2014-2016), in denen er im Trikot der Weißenfelser zum Topscorer avancierte, wechselte er zu den Baskets Oldenburg. Bis 2019 bestritt Massenat in der BBL und im Pokal 185 Pflichtspiele, ehe es ihn nach Spanien zog.