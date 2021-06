1.948 Punkte hat Malte Ziegenhagen bereits im Dress der Niners Chemitz geworfen. Und auch die 2.000er Marke dürfte im kommenden Jahr fallen. Wie der Basketball-Bundesligist am Freitag (18. Juni) mitteilte, hat der Kapitän und Rekordschütze einen neuen Vertrag bis 2022 unterzeichnet. Der 30-Jährige geht damit in seine sechste Saison bei den Niners.

"Wir freuen uns sehr, nach Jonas Richter und Niklas Wimberg mit Malte jetzt bereits den dritten Spieler für die neue Saison verpflichtet zu haben, der schon maßgeblich zu unserem Aufstieg 2020 und anschließend auch zum Klassenerhalt in der easyCredit Basketball Bundesliga beitrug", wird Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold in einer Pressemitteilung zitiert.

Ziegenhagen ist mit 162 Einsätzen nach Jonas Richter (198) und Virgil Matthews (196) der Spieler mit den drittmeisten Einsätzen in der Geschichte der Chemnitzer Korbjäger. Der gebürtige Berliner kam 2016 aus Bayreuth und feierte 2020, im dritten Anlauf, mit den Niners den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse. In der abgelaufenen Saison BBL-Saison trug er maßgeblich zum Klassenerhalt bei und erzielte in den letzten sieben Partien im Schnitt 13 Treffer, gekrönt von seinem persönlichen Karrierebestwert beim Erfolg in Würzburg (24 Punkte).