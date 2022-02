"Wir werden keine Angst vor Berlin haben, auch wenn wir gegen Berlin in unserer kurzen BBL-Historie noch nichts gewinnen konnten. Wahrscheinlich wird am Samstag die Serie reißen und ich freue mich darauf. Ich glaube, wir können dann auch am Sonntag die Halle vollmachen, auch wenn uns Alba Berlin die Daumen drückt", sagte Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold am Donnerstag in einer virtuellen Pressekonferenz der Turnier-Teilnehmer.