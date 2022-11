Am Sonntag war bei den Basketballern der Niners Chemnitz in der BBL die Luft raus, gab es eine deftige Heimniederlage gegen Borse Bamberg. Doch viel Zeit um durchzuschnaufen haben die Sachsen nicht. Denn am Mittwoch steht ein erstes echtes Endspiel auf dem Programm. Im Europacup muss am letzten Vorrundenspieltag gegen das Team von Hapoel Galil Elion aus Israel (Anwurf 20 Uhr) gewonnen werden, sonst droht das Aus. Das Hinspiel in Israel war mit 73:78 verloren gegangen.