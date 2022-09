Sechs Teams, fünf Spiele in fünf Tagen und nur der Turniersieger schafft den Sprung in die Champions League. Alle anderen Mannschaften spielen im Europa Cup. "Wir sind glücklich, endlich hier zu sein und freuen uns auf die Partie am Mittwoch", sagte Coach Pastore. Pastore kann aus dem Vollen schöpfen, hat alle Spieler an Deck und kann auch auf Fan-Unterstützung bauen. 50 Chemnitzer Anhänger werden in der mazedonischen Landeshauptstadt erwartet.