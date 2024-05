Steffen Herhold erwartet eine "intensive Serie". Gegen Vechta habe man sich bisher immer "schwer getan", sagte der Geschäftsführer der Niners vorab im Interview mit SPORT IM OSTEN. Gegen den Aufsteiger komme es einmal mehr auf die Grundtugenden an, die Chemnitz in dieser Saison so stark machen: "Teamgeist und Unnachgiebigkeit. Das ist unsere Erfolgsformel. Die haben wir rechtzeitig zurückgefunden", so Herhold. Welches Potenzial Vechta hat, wurde am letzten Spieltag einmal mehr deutlich, als das Team von Ty Harrelson den Syntainics MBC beim 98:69 klar in die Schranken wies.