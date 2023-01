Wes Clarks gelungene Rückkehr auf das Parkett war das i-Tüpfelchen eines denkwürdigen Basketballfests der Niners Chemnitz. 4.560 Fans hatten am vergangenen Sonntag in der Messehalle für eine Rekordkulisse gesorgt und ihr Team zu einem eminent wichtigen 89:80-Heimsieg über die Riesen Ludwigsburg gepeitscht – einem direkten Konkurrenten um den Einzug in die BBL-Playoffs. Und einigen Anteil daran verantwortete der nach Muskelfaseriss in der Wade wiedergenesene Niners-Pointguard.