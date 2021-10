Basketball | BBL-Pokal Niners Chemnitz ziehen ins Pokal-Viertelfinale ein

Bei ihrer erstmaligen Teilnahme am Pokal-Wettbewerb der Basketball-Bundesliga haben die Niners Chemnitz auf Anhieb das Viertelfinale erreicht. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore bezwangen am Samstag (02.10.2021) auf heimischem Parkett ratiopharm Ulm mit 87:85 (38:37) und bleiben damit in dieser Saison ungeschlagen.