Virgil Matthews will es mit den Niners noch einmal wissen. Bildrechte: imago/BEAUTIFUL SPORTS/Neddermann

37 Jahre alt und immer noch voller Energie: Routinier Virgil Matthews wird auch in der kommenden Saison für Bundesligaaufsteiger Niners Chemnitz auflaufen. Darüber informierte der Bundesliga-Aufsteiger am Freitag (31. Juli).

Mit 168 Einsätzen hat Matthews mehr Partien als jeder andere Akteur für die "Orange Army" bestritten und dabei durchschnittlich 10,1 Punkte, 5,8 Assists sowie 4,7 Rebounds erzielt. In den fünf Jahren bei den Niners verpasste der Pointguard kein einziges Pflichtspiel und führt darüber hinaus die klubinternen Bestenlisten für die meisten Assists und Steals an.

Der 37 Jahre alte Matthews wechselte 2014 aus Ehingen nach Chemnitz. Nach einem kurzen Gastspiel für Nürnberg in der Saison 2017/18 kehrte der Pointguard ein Jahr später zu den Niners zurück. "Ich wollte unbedingt nach Chemnitz zurückkommen, um am Ende meiner Karriere doch noch einmal BBL spielen zu dürfen und ich werde alles geben, um der Mannschaft zu helfen. Unser allererstes Ziel ist natürlich der Klassenerhalt", sagte der sympathische US-Boy und ergänzte: "Ich habe ein tolles Verhältnis zu Coach Rodrigo Pastore und ich hoffe, dass wir die Chance bekommen, in einer Messe voller großartiger Niners-Fans aufzulaufen."