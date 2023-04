Der Traum von den Playoffs lebt weiter. Nach dem hart umkämpften Sieg gegen die Towers Hamburg , dem 15. BBL-Erfolg der Saison, ist Playoffplatz acht immer noch erreichbar. Was auch Geschäftsführer Steffen Herhold erfreute: "Wir haben uns aus dem Loch rausgegraben ohne in Panik zu verfallen. Mächtig stolz. Spiel heute war schwer, nach einem guten Start gab es einen Bruch in der Mannschaft. Es war eng bis zum Schluss."

Und ganz abgeschrieben hat Herhold die Playoffs noch nicht, auch wenn er sagt: "Es war vermutlich das letzte Heimspiel der Saison." Oder eben auch nicht. Wenn man nach zuletzt vier Siegen in Folge auch noch die beiden abschließenden Auswärtspartien in Ludwigsburg und Heidelberg gewinnen sollte und die punkgleichen Würzburger (haben im direkten Vergleich die Nase vorn) eins verlieren, wäre das Wunder geschafft. Und das wäre es, betonte Herhold: "Wir sind noch keine Mannschaft, die finanziell den Anspruch auf die Playoffs anmelden kann. Wir sind da, wo intern unser Ziel ist, so um Rang zehn, wo wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Alles, was kommt, ist Bonus."