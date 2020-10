Darüber hinaus ist unklar, ob die Saison überhaupt wie geplant am 6. November starten kann. Erst am Mittwochvormittag wurde bekannt, dass das Finalturnier um den Pokal der Basketball-Bundesliga verschoben werden muss. Grund sind sechs Coronafälle beim Meister und Titelverteidiger Alba Berlin. Dies sei eine "faire Entscheidung", so Geissler und betonte: "Gleiches erwartete ich für alle anderen Teams und hoffe, dass wir genauso flexibel einen neuen Termin finden werden."



Das Turnier der besten vier Mannschaften hätte eigentlich am 1. und 2. November in München stattfinden sollen. Die Weißenfelser sind aktuell Gastgeber der Vorrundengruppen C und D. Heimteam MBC gewann am vergangen Samstag seine Auftaktpartie in Gruppe D gegen Crailsheim. Am kommenden Samstag (24. Oktober) wartet Bayreuth auf das Team von Headcoach Silvano Poropat. Tags darauf zum Abschluss der FC Bayern München.



---

jsc/dpa