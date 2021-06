Ohne Glanz, aber souverän haben die Baskets Wolmirstedt am Sonntagnachmittag (27. Juni) den Aufstieg in die 2. Bundesliga ProB vollbracht. Nach dem deutlichen 90:61-Heimsieg im Hinspiel am vergangenen Freitag gewannen die Sachsen-Anhalter auch das Auswärtsspiel bei den Red Dragons Königs Wusterhausen. Mit 89:82 behielt das Team von Trainer Eiko Potthast diesmal die Oberhand.

Schlussjubel der Aufsteiger aus Sachsen-Anhalt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Vor 60 zugelassenen Fans in der Sporthalle des Gymnasiums Schönefeld wollten die Gastgeber den Favoriten mit hohem Tempo von Beginn an überraschen und ihre 29-Punkte-Hypothek aus dem Hinspiel noch wettmachen. Aber nach kurzem Schütteln fand Wolmirstedt mehr und mehr in die Partie. Sechs Punkte Vorsprung hatten sich die Sachsen-Anhalter zur ersten Viertelsirene erarbeitet (24:18), der bis zur Halbzeit auf 13 anwuchs (49:36).



Mitte des dritten Viertels zogen die Baskets sogar kurzzeitig auf Zwanzig (67:47) davon, ließen in der Folge allerdings etwas nach. Die Red Dragons blieben hartnäckig und verkürzten durch Maurice Delages herrlichen Buzzerbeater zum Ende des dritten Viertels fast von der Mittellinie aus zum 64:73. An dieser Differenz änderte sich auch im vierten Spielabschnitt nichts mehr. Topscorer der Partie war Baskets-Akteur Jordan Madison Talbert mit 20 Punkten, für Königs Wusterhausen traf Acha Njei am häufigsten (19). "Mir hat die Einstellung gefallen, aber wir waren nicht ganz so zielführend, wie wir das gerade am Freitag in der zweiten Halbzeit waren", sagte Baskets-Trainer Eiko Potthast nach der Schlusssirene.