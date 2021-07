Unvergessen bleiben wohl allen Chemnitzer Basketballfans zwei ganz besondere Würfe. Der erste fiel am 08. März 2020, als Johnson die Niners ausgerechnet im letzten Spiel vor dem coronabedingten Saisonabbruch gegen Kirchheim mit einem sensationellen Dreier zum 111:111-Ausgleich in die zweite Verlängerung rettete. Legendär auch, wie er anschließend das Team einschwor: "No more overtime. This ends right here. We need stops, stops, stops." DJ ging voran, seine Kameraden folgten und krallten sich gemeinsam einen furiosen 131:125-Sieg im punktreichsten ProA-Spiel aller Zeiten. Johnson schloss die Saison mit einem Schnitt von acht Punkten, vier Rebounds sowie zwei Assists ab und durfte sich kurz darauf über den Aufstieg in die BBL freuen. "Auch wenn wir das viel lieber gemeinsam mit unseren Fans in der Halle gefeiert hätten, wird mir das immer als einer der größten Erfolge meiner Karriere in Erinnerung bleiben", blickt Johnson stolz zurück.