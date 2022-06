2016 war der 1,96 Meter große Flügelspieler von den Eisbären Bremerhaven nach Weißenfels gekommen. In seiner ersten Saison führte er die Mannschaft mit 16,5 Punkten pro Partie zum sofortigen Wiederaufstieg ins Oberhaus. Seither stehen für ihn in 146 Einsätzen in der BBL 1.028 Punkte zu Buche – so viele wie für keinen anderen Spieler der Wölfe in der höchsten Spielklasse. In den vergangenen eineinhalb Spielzeiten führte er die Mannschaft als Kapitän an.