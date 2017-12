Daniel Schmidt von den Rockets und der Ulmer Per Günther.

Daniel Schmidt von den Rockets und der Ulmer Per Günther. Bildrechte: IMAGO

Die Oettinger Rockets haben auch in Ulm nicht gezündet und ihre zwölfte Saisonniederlage einstecken müssen. Beim Ratiopharm-Team hieß es für die Thüringer Basketballer nach der Schlusssirene 62:78. Damit bleibt das Pavic-Team auf dem vorletzten Tabellenplatz hängen.

Headcoach Ivan Pavic hatte nach der deutlichen Niederlage gegen Bayern München ein anderes Auftreten seiner Mannschaft gegen Ulm gefordert. Besonders bemängelte er die hohe Fehlerquote in der Defensive.



Die Rockets zeigten sich verbessert und spielten bis zum 15:15 auf Augenhöhe. In den letzten Sekunden des ersten Viertels zog Ulm noch einmal an und das Pavic-Team lag mit 18:24 hinten. Nach einem starken Lauf von 9:3 Punkten hatten die Thüringer im zweiten Abschnitt auf 27:27 aufgeschlossen, doch jetzt häuften sich die Fehler. Ulm nutzte das gnadenlos aus und packte zehn Zähler drauf, ohne dass den Rockets ein Punkt gelang. Mit 36:46 aus Thüringer Sicht wurden die Seiten gewechselt.